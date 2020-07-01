محافظ المنيا يعقد اجتماعًا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعقد اجتماعًا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك بحضور، السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، والدكتورة رشا المهدي، مقررة المجلس القومي للمرآه بالمنيا، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح «الجهات الشريكة» الخاصة بالمتحف الآتوني.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ان الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.
من جانبه، قال دكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، إن إنجاز المتحف الآتوني يعد حلم لكل مواطن منياوي، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الاجتماعات، والزيارات الميدانية على أرض الواقع حتى انتهاء المرحلة الثالثة من الأعمال بالمتحف الأتونى، مشيرًا إلى أن المتحف سوف يسهم في تسليط الضوء عالميًا على محافظة المنيا.
وأشاد السفير ماجد مصلح، بالمجهودات والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المحافظ، للأعمال بالمتحف، وخاصة خطوات استكمال أعمال المرحلة الثالثة ودفع العمل بها.
أوضح الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني، أن اللجنة اتفقت على وضع الإطار الزمني للانتهاء من المتحف، بالإضافة إلى وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي، وتم خلال الاجتماع تحديد الدور المطلوب من لجنة أصحاب المصالح «الجهات الشريكة».
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