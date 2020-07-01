شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعقد اجتماعًا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور، السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، والدكتورة رشا المهدي، مقررة المجلس القومي للمرآه بالمنيا، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح «الجهات الشريكة» الخاصة بالمتحف الآتوني.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ان الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

من جانبه، قال دكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، إن إنجاز المتحف الآتوني يعد حلم لكل مواطن منياوي، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الاجتماعات، والزيارات الميدانية على أرض الواقع حتى انتهاء المرحلة الثالثة من الأعمال بالمتحف الأتونى، مشيرًا إلى أن المتحف سوف يسهم في تسليط الضوء عالميًا على محافظة المنيا.

وأشاد السفير ماجد مصلح، بالمجهودات والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المحافظ، للأعمال بالمتحف، وخاصة خطوات استكمال أعمال المرحلة الثالثة ودفع العمل بها.

أوضح الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني، أن اللجنة اتفقت على وضع الإطار الزمني للانتهاء من المتحف، بالإضافة إلى وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي، وتم خلال الاجتماع تحديد الدور المطلوب من لجنة أصحاب المصالح «الجهات الشريكة».

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محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني

محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني

محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع اللجنة المصرية الألمانية لتسيير الأعمال بالمتحف الآتوني