شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية»: رفع القوة الاستيعابية للفنادق لـ75% خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر أنه من المتوقع رفع القوة الاستيعابية للفنادق الحاصلة على موافقات بالتشغيل الجزئي من الجهة المختصة إلى 75% بدلاً من 50% خلال أيام وذلك نتيجة التزام الفنادق بالضوابط والشروط المحلية والعالمية في هذا الشأن والتى وضعتها منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة المصرية والغرفة تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

وقال «المانسترلى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هناك فندقين جديدين في الاسكندرية حصلا على موافقة بالتشغيل الجزئي ليرفع الحصيلة الاجمالية للفنادق في المحافظة إلى 9 بدلاً من 7 فنادق منذ بدء التشغيل وحتى الآن، وأشار إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية التي جرى تسكينها منذ بدء التشغيل في الاسكندرية إلى 3500 غرفة من إجمالى 7200 غرفة .

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

ولفت إلى أن اللجان الثلاثية المشكلة من وزارة السياحة والصحة والسكان وغرفة شركات السياحة تواصل حملاتها المفاجئة للتفتيش على الفنادق التي حصلت على موافقات بالتصريح بالتشغيل الجزئي في الإسكندرية والبالغ عددها 9 فنادق بينها فنادق 5 نجوم.

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

وأوضح «المانسترلى» أن جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا في الإسكندرية والذى أجرت بروفة ميدانية كاملة لعملية الإنزال والاعاشة داخل أحد الفنادق الكبرى في المحافظة أمس أشادت بالإجراءات والتدابير التي وضعتها الجهات المحلية والعالمية وكذا الالتزام من جانب الفنادق مشيرا إلى أهمية الزيارة الفرنسية للفندق حتى يتم نقل الصورة كاملة عما يجري داخل فنادق مصر إلى العالم الخارجي وخاصة السوق الفرنسى .

كانت القنصل الفرنسى أجرت عملية نزول فندقية وإعاشة كاملة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق على الطبيعه ومعايشة الخطوات الفعلية بدأ من دخول الفندق، استلام الغرف وتناول الوجبات بالمطعم ودخول الشاطئ وذلك لنقل الصورة الواقعية المطبقة بالفنادق المصرية لبلادها.

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قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية

قنصل فرنسا تجرى بروفة إعاشة كاملة داخل فندق بالإسكندرية