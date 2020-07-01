شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة خلال انطلاق أولى الرحلات الدولية بعد توقف 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، صباح الأربعاء، بجولة تفقدية داخل صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ويرافقه عدد من قيادات الطيران المدني ومطار القاهرة، لمتابعة انطلاق أولى الرحلات الدولية للشركة الوطنية مصر للطيران بعد توقف استمر 3 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد مكتب الحجر الصحى بالمطار، وتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.

ووجه وزير الطيران العاملين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات، والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانًا.

ويشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 شهور، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن إستئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار إنه من المقرر أن يستقبل المطار على مدار الـ24 ساعة 38 رحلة دولية تقل حوالي 5225 راكبًا من وجهات مختلفة، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي على الركاب والأطقم الطائر والعاملين بالمطار.

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كان وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارًا من غدًا الأربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.