شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة رحلات الطيران.. تعرف على أهم النصائح قبل السفر لتجنب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء عودة حركة الطيران صباح اليوم لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، ينصح الخبراء بضرورة إتباع العديد من النصائح قبل السفر.

ومن أبرز تلك النصائح:

وضع كافة المتعلقات الشخصية فيما عدا جواز السفر والتذكرة داخل حقيبة الظهر أو اليد بحيث يمكن وضعها على جهاز فحص الأمتعة.

ضرورة الالتزام بالتابعد الاجتماعي عن باقي الأشخاص المتواجدين في المطار مسافة لا تقل عن مترين تقريباً.

تقليل الاتصال المباشر بين الموظفين العاملين بالمطار وبين المسافرين.

مع إجراءات السلامة التي تم الإعلان عنها والتي تطبقها المطارات يفضل تنظيف كراسي الانتظار بمناديل مبللة قبل الجلوس عليها وأن يتم اختيار مقاعد تبعد عن أقرب مسافر غير مرافق بمسافة مترين على الأقل.

يجب الالتزام بارتداء الكمامات الواقية أو أقنعة الوجه طوال الوقت منذ الوصول إلى المطار وأثناء السفر على متن الطائرة.

يفضل عدم خلع الكمامة أو قناع الوجه عند الحاجة لتناول الطعام أو الشراب فقط.

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ضرورة تواجد معقم اليدين والمناديل الورقية المبللة والمسموح بحملها في المطار وعلى متن الطائرة.

يجب على المسافر الالتزام بأن يحمل معه كمية كافية من المناديل المبللة لاستخدامها إذا اضطر لدخول المرحاض في مسح مقبض الباب من الداخل والخارج وأي أسطح أخرى ربما يلمسها المسافر داخل دورة المياه في المطار أو الطائرة.

كان وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من صباح اليوم وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.