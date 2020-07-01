شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير امتحانات 10 برامج دراسات عليا بـ4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، للجان إمتحانات الدراسات العليا بكليات إدارة الأعمال والإقتصاد والعلوم السياسية، علوم الحاسبات والمعلومات، الهندسة، وطب الأسنان للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة والأمان لطلاب الدراسات العليا خلال أداء الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تجرى بضوابط وإجراءات إحترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته التفقدية التي رافقه فيها الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا، وعمداء الكليات، إطمأن رئيس الجامعة البريطانية على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتجهيز قاعات الإمتحانات وملائمتها من حيث التعقيم والتطهير والتهوية اللازمة، وأشاد الطلاب خلال حوارهم مع رئيس الجامعة بسبل الراحة التي وفرتها لهم الجامعة وسط أجواء ملائمة بسير الإمتحانات والحرص الشديد من قبل الإدارة على سلامتهم وتذليل كافة العقبات.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لسبل الراحة للممتحنين والتداول الآمن لأوراق الأسئلة والإجابات.

وأوضح حمد حرص الجامعة على إجراء إمتحانات الدراسات العليا قبل موعد عقد إمتحانات الفرق النهائية بالجامعة وذلك منعاً للازدحام والإلتزام بتواجد عدد محدد داخل حرم الجامعة بهدف حماية الطلاب من احتمالات نقل العدوى، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الإجراءات الطبية المتبعة مثل توافر لجان طبية متخصصة داخل الجامعة، وتشكيل لجنة عليا لإدارة عملية الإمتحانات، حيث تشرف هذه اللجنة على تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية داخل اللجان في الكليات المختلفة.

وأشاد الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر بسير منظومة الإمتحانات وعمل اللجان والجهود المستمرة من قبل أعضاء هيئة التدريس لإنجاح التجربة في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا، وإلتزامهم الشديد بتنفيذ الخطة الموضوعة للحفاظ على إتمام الإمتحانات مع الحفاظ على سلامة الجميع. مشيراً إلى توفير الجامعة للمناخ المناسب لطلابها من أجل تأدية إمتحاناتهم بما يضمن لهم فرص التفوق والتميز والنجاح.

وأضاف بهي الدين :«أن الإمتحانات التي تعقد في هذه الفترة هي لبرامج الماجستير المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وجامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة في ستة برامج بكلية الهندسة في تخصصات الطاقة والمواد والتشييد، وفي تخصص علوم الشبكة العنقودية بكلية الحاسبات والمعلومات، وماجستير إدارة الأعمال، وأيضا ماجستير طب الأسنان في العلاج التحفظي وعلاج الجذور.

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جدير بالذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، سوف تجري إمتحانات نهاية العام لطلاب السنة النهائية في شهر يوليو طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم إتباع التعليمات الخاصة بالجامعة البريطانية والتي تضمن تأهيلهم بداية من 1 إلى 10 يوليو وذلك لطلاب جميع الكليات، لتبدأ بعد ذلك الإمتحانات التحريرية في 11 يوليو.