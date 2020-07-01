شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «البترول» و«البيئة» يبحثان الإصلاح البيئي للشركات العاملة بخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الثالث عبر «الفيديو كونفرانس»، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على الوصول إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول، الأمر الذي يؤكده قيام شركتي بترول زيتكو والعامة للبترول (برأس سدر) بالانتهاء من تنفيذ أعمال خطط الإصلاح البيئي، بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، موجها الشكر والتقدير إلى وزيرة، لافتا إلى أن التعاون بين الجهات أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية بالبدء في تنفيذ الأعمال لحل مشكلة الصرف الصناعي، وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة، على أن الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين قد تكللت بالنجاح، وأن كل الشركات البترولية أصبح لديها خطة عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمني لتنفيذ خطط الإصلاح البيئي ووضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر، مؤكدة على أهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري دورياً وبصفة منتظمة، وتحديد الأولويات بناء على نسب الانجاز من الشركات، والتفقد الميداني لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.