شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مد تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقال «شعراوي»، إن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حوالي ١٥١٥ طلبًا من الراغبين في التقدم للمسابقة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت www.mld.gov.eg.

وأكد «شعراوي»، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم، بهدف اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة المقبلة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.