شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، بقصر الاتحادية أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لكل من مملكة البحرين، وروسيا الاتحادية، وتنزانيا، والسنغال، ولاتفيا، وغينيا الاستوائية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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