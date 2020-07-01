شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: تنسيق مستمر مع وزارة البيئة لضمان أعلى معايير الأمان في مفاعل الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن البرنامج النووي السلمى المصرى يستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أنه يوجد تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

واشار شاكر إلى أن مشروع الضبعة حصل على جائزة روساتوم لافضل ٣ مشروعات نووية من حيث الانطلاقة وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذي يتم تنفيذ مشروع الضبعة به معتبرين ان ما يحدث في مشروع الضبعة إنجاز كبير في هذا المجال.

ويعد هذا الإنجاز الذي نجح القطاع في تحقيقه تأكيداً على أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .