شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف المعاشات من ماكينات بنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه بناء على تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك إنه سيتم البدء في صرف معاشات يوليو بدءاً من اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي هذا بالاضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل.

وأوضح عشماوي انه تم إصدار تعليمات إلى جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، بهدف استمرار خدمة السحب أمام العملاء على مدار فترة عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية من اليوم وحتي يوم السبت على أن يتم إستئناف العمل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.

وأفاد عشماوي انه تم إصدار التعليمات لكافة مديري الفروع بالاهتمام بمتابعة ماكينات الصراف الآلي للاطمئنان على استمرارها في تقديم خدمة السحب دون توقف والتأكيد على عدم وقوع أي أعطال مفاجئة والقيام بإصلاحها على الفور، لعودتها للخدمة في أسرع وقت بهدف ضمان حصول العميل على الخدمة المصرفية بسهولة هذا بالإضافة إلى التأكيد على تطهير كافة الماكينات بشكل دوري.