شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطمئن على استعدادات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد.

ووجه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأشار الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى أنه لن يسمح بالتجمعات نهائيا داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.

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كما اطمأن الوزير علي جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الجامعات والمعاهد.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضي بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبارًا من 1/7/2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة، ومد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 بسبب الظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.