شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 8 رحلات طيران تقل 1500 عامل مصرى من العالقين بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 27 رحلة طيران تحمل علي متنها 4815 راكبا إلى مطارات 8 دول : مصر، الإمارات، والهند، والفلبين، والنيبال، لبنان، تركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1500 عامل من العالقين.

وأوضحت الوزارة أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 4 مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق أول يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1500 عامل، الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية على العربية - مصر رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

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والثالثة على مصر للطيران رحلة رقم 2011 قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 165 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15على متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 320 عاملا.

أما الرحلة السادسة علي طيران العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية علي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 218 ، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.