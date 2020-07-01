شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات المفتى.. فى العدد الجديد لنشرة "دعم" الصادرة عن هيئات الإفتاء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز "دعم البحث الإفتائى" التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، العدد الجديد من نشرة "دعم"، يسلط الضوء على قضية تأهيل المفتى التى تعد أحد العلاجات لهذا الأمر.

وقال المركز فى بيان اليوم، إن العدد يأتى إيمانًا بضرورة العمل بكل جهد فى تصحيح مسار الفتوى التى أصبحت عرضة للتخبط والممارسة غير الرشيدة من غير المتأهلين.

وتناول العدد السادس من نشرة "دعم" تلك القضية في بابين من أبوابها، الأول هو الببليوجرافيا، حيث اهتم فريق التحرير ببليوجرافيا "صفات المفتي والمهارات التي ينبغي أن يتصف بها"، فسرد أبرز المصنفات التراثية والمعاصرة التي عنيت بذكر صفة المفتي ومقوماته.

بينما قام الباب الثاني على اقتراح لأطروحة إفتائية، حيث اقترح فريق التحرير دراسة بعنوان "دور المؤسسات الإفتائية في تأهيل المفتي"؛ لتشجيع الباحثين على طَرق تلك القضية، وتزويدهم بمزيد من الدراسات الأكاديمية التي تؤكد على دور المؤسسات في دعم قضية التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى، وما يتبع ذلك من القضاء على فوضى الفتوى، وانتشار مظاهر الشذوذ فيها.

Advertisements

أما باقي أبواب النشرة لهذا الشهر فقد سلطت الضوء على إحدى كليات الشريعة بالمغرب، وهي كلية "أيت ملول". وعرضت لتفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولي حول "فقه الطوارئ .. معالم فقه ما بعد جائحة كورونا" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء في 18 من شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى عرض لحالة الإفتاء في سوريا، واستكمال سلسلة المقالات الإرشادية في كتابة خطة البحث.

أما الرسالة البحثية التي تم عرضها في ذلك العدد فهي رسالة ماجستير بعنوان: "البديل الشرعي للفتوى كأدب للمفتي". وأخيرًا، تناول فريق التحرير أحد المواقع المهمة للباحثين في مجال الإفتاء، وهو: "موقع دار المنظومة".



