شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية داخل الكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان امتحانات الثانوية العامة تتسلم غدا الخميس كراسات الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع، موضحة أنه بعد تجميعها يتم وضعها فى أماكنها وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة وليس فى المدارس، قائلة: التصحيح سيتم فى الكنترولات ورصد الدرجات وتظهر نتائجها مع نتيجة الثانوية العامة بشكل عام.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم التنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء" غدا الخميس 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

Advertisements

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا الخميس الموافق 2 يوليو 2020 الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و 457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالب وطالبة بنسبة نجاح 90.2%.