شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة": نتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل كامل مع عودة الرحلات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، أن تطوير قصر البارون جاء نتيجة لقيمته الكبيرة، حيث عانى خلال السنوات الماضية من التدهور والإهمال، موضحة أن المجلس الأعلى للآثار بذل مجهودا كبيرا من أجل تطويره وعودة الحياة لهذا القصر، وأن سكان مصر الجديدة احتفلوا بشكل كبير بهذا الافتتاح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التجهيزات لهذا القصر، من أجل أن يكون مكانا سياحيا بارزا، مشيرة إلى أن استقبال الزائرين لهذا القصر فى الوقت الحالى يتم وفق إجراءات وقائية واحترازية فى ظل جائحة كورونا.

وحول الاستعدادات لعودة السياحة فى 3 محافظات بداية من اليوم، أوضحت الدكتورة غادة شلبى، أن الدولة لم تستعجل فى إعادة فتح الفنادق والمنشأت السياحية، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مؤكدة أن السياحة تمثل امر ضروريا لدعم الاقتصاد ولكن كان لابد من اتباع الاجراءات الوقائية والتأكد من تطبيق كافة التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية، والحرص على تطبيق الضوابط من أجل الحفاظ على سمعة الدولة المصرية واستمرار تدفق السياح.