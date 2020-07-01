شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس "مصر للطيران" لليوم السابع: فوجئنا بنسبة التشغيل تصل لـ75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الأربعاء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن معدل التشغيل اليوم بالنسبة للناقل الوطنى مصر للطيران، قد فاق كل التوقعات، فقد بلغ نسبة 75% وهذه نسبة كبيرة بالنسبة لأول يوم فى معدل التشغيل عقب فترة تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا مارس الماضى. وقال: العديد من الدول قد اتخذت عدة إجراءات احترادية للقادمين إليها، ونحن بدورنا كناقل وطنى نقوم بالتأكد من قيام ركابنا باتخاذ هذه التدابير قبل صعود الطائرة، وأنا متفائل جدا وبأذن الله مصر للطيران كشركة لها تاريخها قادرة على تجاوز تلك الأزمة العالمية.

وكان الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قد وصل مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة والمخصص لسفر رحلات مصر للطيران منذ الساعات الأولى هذا الصباح وقد تفقد إجراظات السفر للركاب وأجرى حوارا مع عدد من الركاب والموظفين كما تفقد منافذ مصر للطيران للأسواق الحرة ومكتب الحجز الرئيسى بمبنى الركاب رقم 3

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.