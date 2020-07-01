شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 1200 عالقا مصريا إلى 4 محافظات عبر 8 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، مغادرة 1200 من العالقين المصريين فى الكويت إلى محافظات والقاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، وذلك عبر 8 رحلات جوية.



وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 455 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنها 465 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة مصر للطيران، وشركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران العربية - مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية - مصر، ورحلة واحدة لشركة مصر للطيران.



وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.