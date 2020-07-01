شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقود حملة إزالة بالوايلى.. ويؤكد: ضربات استباقية لمافيا البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أعمال إزالة العقار المخالف رقم 52 شارع السيل ، حي الوايلي، لاعتدائه على الردود القانونى، الذى يتكون من 11 دور، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدى الحازم والحاسم لكل صور مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة بكافة أجهزتها عازمة على القضاء نهائيا على مخالفات البناء وأن ضربات أجهزة محافظة القاهرة لمافيا البناء المخالف ستكون استباقية وقوية وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة تضع نصب أعينها توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

رافق محافظ القاهرة خلال حملة الإزالة نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبد الهادى، ورئيس حى الوايلي.

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كان تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تنفيذ قرارات إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث بسور مجرى العيون احتراما لهيبة الدولة وإعلاء لكلمة القانون وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع الجهات الشرطية و المعنية.

وأضاف المحافظ أن قرار الإزالة جاء نتيجة تعدي المبنى وملحقاته علي حرم السور وملاصقته للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي، مشيرا إلى أن هذا المبنى يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي بدورها كانت تقوم بإمداد سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها للقلعة، ونوه المحافظ أن المحافظة أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا القرار نظرا للأهمية التاريخية والأثرية لهذه المنطقة التي ستشهد أيضا مرور موكب المومياوات الملكية بها ضمن خط سيرها إلى متحف الحضارات الجديد.