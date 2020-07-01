شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسجيل القادمين على المنصة الإلكترونية لمتابعة صحتهم فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالى أن وزارة الصحة العامة اللبنانية شددت على جميع المسافرين القادمين إلى لبنان ابتداء من اليوم أول يوليو 2020 ضرورة التسجيل على المنصة الإلكترونية Covid 19 Moph PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة، والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها لإمكانية متابعة وضعهم الصحي.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن مؤخرا أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية ، وقد بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من ٤ ملايين و٤١ ألفاً و١٠٠ جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل .