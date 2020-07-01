شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشهد انطلاق أولى رحلات مطار القاهرة الدولية بعد توقف 3 أشهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأربعاء، صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، يرافقه عدد من قيادات الطيران المدنى ومطار القاهرة، لمتابعة انطلاق أولى الرحلات الدولية للشركة الوطنية مصر للطيران بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الطيار محمد منار، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد مكتب الحجر الصحى بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.

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ووجه وزير الطيران العاملين بالمطار بتقديم تسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس فى أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات، والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أماناً.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة الدولى علي مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية ، وذلك تزامناً مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن إستئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.