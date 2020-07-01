التنمية المحلية تمد تلقى طلبات شغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات شهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر ، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).
وقال اللواء محمود شعراوي ، أن الوزارة تلقت حتى 30 يونيو 2020 حوالي 1515، طلباً من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ).
وأكد شعراوى ، حرص الوزارة علي توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم ، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات .
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .
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