شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعدل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لـ"مفهوم الوفاء للوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون عن "مفهوم الوفاء للوطن"، وسيكون خطيب الجمعة بمسجد السلطان حسن الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وبذات الضوابط الإجرائية التى تمت بها إقامة الجمعة فى الأسابيع الماضية.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل، مع اعتذارنا لكل السادة الإعلاميين عن عدم تمكن الوزارة من استقبال أى من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية.

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وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية فى سبيله.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عقد الثلاثاء الماضى اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.