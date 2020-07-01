شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تقديم طلبات تركيب عداد الكهرباء الكودى بالمنصة الالكترونية للخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 خدمة للقراء الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودى وهو https://eservices.eehc.gov.eg/signup.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

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و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، انه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى و القانونى ، موضحا أنه حريص على إطلاق الموقع بشكل كامل و بكافة خدماته الالكترونية.

و أضاف حمزة ، أنه سيتم تقديم كافة الأوراق و الرسوم المالية و كافة الإجراءات الكترونيا و لن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدث و زحام المواطنين لتجنب الاختلاط و انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.