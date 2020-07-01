اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 38 رحلة دولية تقل 5225 راكبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 شهور، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار، إنه من المقرر أن يستقبل المطار على مدار الـ24 ساعة 38 رحلة دولية تقل حوالي 5225 راكبا من وجهات مختلفة ،حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، بالإضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي علي الركاب والطاقم الطائر والعاملين بالمطار.​