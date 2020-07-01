الأوقاف تقرر تغيير موضوع وخطيب الجمعة المقبلة بمسجد السلطان حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون عن: "مفهوم الوفاء للوطن"، بدلا من"الأدب مع الله ورسوله"، بمسجد السلطان حسن بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، سيكون خطيبا للجمعة، بديلا للدكتور محمد مختار جمعة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وأعربت وزارة الأوقاف عن اعتذارها لكل الإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أي من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله.​