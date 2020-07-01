مصر | لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من المرور للمواطنين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من المرور للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي.

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

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الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء



أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33