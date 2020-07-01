أخبار مصر | وزير النقل: خطة لتنفيذ 14 مشروعا لتطوير الإشارات بـ46.8 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: خطة لتنفيذ 14 مشروعا لتطوير الإشارات بـ46.8 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات في قطاع سكك حديد مصر، لعدد 14 مشروعا بإجمالي تكلفة 46.8 مليار جنيه.

وأضاف الوزير في بيان صحفى، أنه تم التعاقد علي هذه المشروعات وجاري تنفيذ عدد (5) مشروعات بإجمالي تكلفة (9.8) مليار جنيه تشمل إنشاء عدد ( 86) برج رئيسي وعدد ( 74) برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم ومن المخطط البدء في تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالي تكلفة (37) مليار جنيه اعتبارا من 1 7 2020.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا موسعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي الشركات العالمية المنفذة لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات وذلك لمتابعة معدلا تنفيذ هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

ثم استعرض الوزير موقف مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس العالمية حيث تم دخول عدد ( 9) أبراج إشارات رئيسية في الخدمة هم (قويسنا –بركه السبع- ايتاي البارود- كفر الزيات - ابو حمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها ) ودخول عدد ( 4) أبراج إشارات ثانوية في الخدمة وتطوير نظم التحكم لعدد 45 مزلقان.

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كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف أسيوط بطول 250 كم والذي تنفذه شركة الستوم العالمية حيث تم دخول عدد 4 أبراج إشارات التشغيل وهي (أبوقرقاص، مغاغة، الروضة، بني مزار) بكهربة إشارات بطول 50 كم وتشغيل 18 مزلقان أوتوماتكيا.

وكذلك معدلات تنفيذ مشروع نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادي بطول 181 كم والذي تنفذه شركة تالس العالمية حيث تم دخول برج إشارات جزيرة شندويل الخدمة والذي يتحكم في مسافة بطول 12 كم.

وأوضح أنه جاري العمل ببرج المراغة (نسبة تنفيذ88%) ومن المخطط دخوله الخدمة مع 4 مزلقانات والمنطقة الأوتوماتيكية مابين جزيرة شندوبل والمراغة بطول 11 كم منتصف أغسطس 2020كما من المخطط دخول برج طهطا الخدمة مع عدد 5 مزلقانات والمنطقة الاتوماتيكية بين المراغة وطهطا بطول 12 كم سبتمبر 2020

وتابع الوزير مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها الزقازيق الاسماعيلية بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق أبو كبير بطول 214 كم حيث استعرض وزير النقل الأعمال الجارية بالمشروع والأعمال المخطط الانتهاء منها حتى ديسمبر 2020 حيث سيتم دخول برجي ابوحماد وشبلنجة الخدمة وجاري العمل في برجي منيا القمح والشبانات لدخولهما الخدمة مع بداية عام 2021.

ووجه وزير النقل باتخاذ كافة الإجراءات والتدبير الخاصة بدفع معدلات التنفيذ والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال وتكثيف توريد المعدات والأجهزة والخامات الخاصة بالمشروعات لسرعة الانجاز

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.