أخبار مصر | في عهد السيسي| نقلة في السكك الحديدية.. "قطار جديد بالكامل وتحسين الخدمة"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي| نقلة في السكك الحديدية.. "قطار جديد بالكامل وتحسين الخدمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"يونيو 2020" تاريخ مميز ليس لما شهده العام من احداث خلال النصف الاول من العام، على رأسها تفشي وباء كورونا فقط، ولكنه ايضا شهد تسيير اول قطار جديد بالكامل مكون من جرارات جديدة وعربات جديدة على قضبان السكك الحديد المصرية، ثاني اقدم سكك حديد في العالم.

القطار الجديد هو نتاج مفاوضات لسنوات كثيرة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر. نتج عنها في الستة أعوام السابقة توقيع وتوريد عقود تضمنت بند صيانة فترات طويلة من الشركات الام المصنعة لهذه العربات بحيث توفر قطع غيار اصلية للعربات والجرارات.

تسلمت مصر خلال يونيو الجاري 20 جرار سكة حديد جديد بميناء الإسكندرية تمثل هذه الجرارات الدفعة الرابعة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار. وحيث من المقرر أن تصل هذه الجرارات تباعا من الإسكندرية إلى ورش الفرز بالقاهرة تمهيداً لإدخالها الخدمة مع العربات الجديدة خلال الشهر المقبل ضمن خطة التشغيل الجديدة للسكك الحديدية.

كما شهد تسلم مصر الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو، والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

فعلي مدار الستة سنوات السابقة في مجال السكك الحديدية، بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات تطوير السكك الحديدية 40 مليار جنيه، كما يجري تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه مستقبلًا.

وعن ما تم تنفيذه بشكل فعلي خلال هذه السنوات الست:

أولا، مشروعات تطوير نظم الإشارات:

- العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة بطول إجمالي 971 كيلومتر وتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه وهي:

خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر.

خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر.

خط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر.

خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر.

- الانتهاء من تطوير عدد 5 برج إشارات علي خط القاهرة – الإسكندرية ( قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ) وعدد 4 برج إشارات علي خط بني سويف – أسيوط ( أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار ) .

ثانيا، مشروعات تطوير جرارات القطارات:

- البدء في تنفيذ خطة توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرار حيث تم:

1.التعاقد على توريد عدد 110 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل عدد 81 جرار مع التعاقد علي عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار.

وقد تم وصول اول 30 جرار وتم شحن عدد 20 جرار أخري بتاريخ 25 مايو كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرار بنهاية يونيو 2020.

- تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 7جرارات من إجمالي 81 جرار سبق توريدها للهيئة عامي 2008 -2009 ، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلي عدد 22 جرار.

2.التعاقد علي توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار وإجراء عمرة لعدد 41 جرار مع شركة PRL الامريكية وعقد صيانة ل 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار .

3.جاري انهاء إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الاعمار الأوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو حيث أنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو 2020 .

Advertisements

ثالثا مشروعات تطوير العربات والقطارات:

- توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه.

-التعاقد على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.



-التعاقد على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1,016 مليار يورو .



-تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة أسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية.



-التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه.



رابعا مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات:

-إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقان منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه .

-الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه .



-التعاقد لتوريد عدد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو .

خامسا مشروعات تأهيل العنصر البشري:

إجراءات تحسين مستوى الخدمة:

- تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية ( عامين ) لحملة الثانوية العامة والديبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية ( وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والديبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 ).

- تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين / صرافين التذاكر / محصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / عمرة 41 جرار لأول مرة من مواردها.



- تم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندس لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج عدد 119 مهندس على اربع دورات تدريبية وجاري حاليا إجراءات ترشيح عدد 31 مهندس للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية .



-الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .



-العمل على توحيد نمط أكشاك بيع ( المأكولات – الصحف – الاتصالات -.. ) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوي الخدمة .



-انشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر .



-زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .



-تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات.



-تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج .

