أخبار مصر | في عهد السيسي.. الأزهر يسحق الفكر التكفيري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. الأزهر يسحق الفكر التكفيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مؤسسة الأزهر الشريف في السنوات الأخيرة، بمساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلةً نوعيةً على كثير من الأصعدة، وكان من أهم أهداف هذه النقلة مساندة الدولة وتقديم كامل الدعم لها في مقاومة الفكر التكفيري المتشدد.

إنشاء مرصد الأزهر

أبرز ما قامت به مشيخة الأزهر إنشاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرُّف في 2015 ليقوم بمهمة متابعة ومجابهة الأفكار المتطرِّفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية والرد عليها مباشرةً حين صدورها من خلال اثنتي عشرة لغة.

إنشاء مركز الأزهر للفتوى

وإنشاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في 2016 لاستقبال الفتاوى المتعددة باللغة العربية، والإنجليزية والألمانية والفرنسية في كل فروع الفقه من كل المسلمين في جميع أنحاء العالم والرد عليها، فكان المركز انطلاقةً كبرى أخرى لمواجهة الفكر المتطرِّف، وزاد الأزهر من مبعوثيه إلى كل بلاد العالم الإسلامي، خاصةً البلاد الأفريقية لنشر سماحته ووسطيته واعتداله، ومن جانب آخر زاد الأزهر من المنح الدراسية المقدَّمة لأبناء المسلمين في كل دول العالم للدراسة في المعاهد الأزهرية، أو في جامعة الأزهر حتى بلغ إجمالي الدارسين في الأزهر (معاهد، وجامعة)، ما يزيد على خمسة وثلاثين ألفاً.

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الدور الإفريقي

شهدت انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى مصر، وكان لجامعة الأزهر موعدٌ مع أفريقيا أيضاً، حيث تم اختيارها من قبل اتحاد الجامعات الأفريقية لتكون مقراً لاتحاد جامعات دول شمال أفريقيا.

كما عقد بها (المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية) تحت رعاية الرئيس يوليو 2019، كما أقامت جامعة الأزهر بطولة الجامعات الأفريقية في مارس 2019.

كتب التراث

وأصبحت كتب التراث كلها التي تُدرَّس للطالب في المرحلة الجامعية مُنتقاةً تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم بعنايةٍ فائقةٍ بما يتميَّزون به من وسطيةٍ واعتدالٍ بعيداً عن الشطط والغلو، وإنشاء بوابة الأزهر الإلكترونية في عام 2014 لنقل منهج الأزهر المعتدل والوسطى بلغةٍ سهلةٍ ومرنةٍ يدركها المتخصصون لتكون جسر تواصل ثقافياً بين الأزهر والعالم.