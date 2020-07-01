أخبار مصر | في عهد السيسي.. الأوقاف تخدم المجتمع بقوة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. الأوقاف تخدم المجتمع بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار 6 سنوات وخلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، كان لوزارة الأوقاف طفرة ونقلة هائلة في المجال الديني والدعوى، وإحكام القبضة على المساجد، ومواجهة الأفكار المتطرفة داخليًا من خلال أئمتها، وخارجيًا من خلال بعثاتها لدول العالم.

وساهمت وزارة الأوقاف في القضاء على سيطرة الجماعات المتطرفة فكريًا على المساجد، وتم قصر الخطابة على أئمة الأوقاف وخريجي الأزهر الشريف.

مدارس علمية

خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة فى العالم، و إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله، وإصدار أكثر من 150 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطى المستنير، و إنشاء 1200 مدرسة قرآنية و303 مدرسة علمية جديدة.

وساهمت وزارة الأوقاف في مشروعات الإسكان الاجتماعيّ، حيث تم الانتهاء من مشروعات الصداقة 1 و 2 بأسوان وإسكان الشباب بمدينة بدر، ومدينة السادات والعاشر من رمضان، فضلا عن الإسكان الاستثماري بالغردقة.

مليار جنيه لخدمة المجتمع

وساهمت وزارة الأوقاف في بناء نسق فكرى وسطى مستنير، ووضع برامج إعداد وتأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف ، كما أنفقت مليار و600 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع وتحسين الأحوال المالية للأئمة، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم وتمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوى بالوزارة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا وتعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة.

و بناء 16041 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها 12598 وحدة إسكان اجتماعي.

اسهامات الأوقاف خارجيًا



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حققت الوزارة خلال فترة السنوات الست الماضية : حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين ، والشريعة ، واللغة العربية ، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة ، وذلك في يوليو 2016م ، كما حصلت الجامعة على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية, كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات. الكازاخستانية أيضًا.

في تنزانيا

طورت وزارة الأوقاف المركز المصري الإسلامي بتنزانيا بتكلفة بلغت مرحلتها الأولى نحو خمسة ملايين جنيه، وجار العمل في المرحلة الثانية من التطوير بمعرفة شركة المقاولون العرب المصرية (فرع تنزانيا).



وتم رعاية أكثر من أربعمائة طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنويًّا ، وإهداء (120) مكتبة علمية من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول الإسلامية، خلال السنوات الست الماضية بواقع (20) مكتبة علمية سنويًّا .

المنح العلمية

قامت الوزارة من خلال التعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمنح نحو 282 إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2019م.

كما قامت الوزارة بتوفير فرص العمل ، حيث تم تعيين عدد (4258) عاملًا، في مسابقة العمال ، وذلك في الفترة من 2015م حتى 2019م ، وتعيين عدد (2950) إمامًا، في مسابقة الأئمة لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وذلك في الفترة من 2016م حتى 2019م ، وتكليف عدد (94) فني تمريض (ممرضات)، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2019م ، وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7302).

في مجال الرعاية الصحية

زودت مستشفى الدعاة بأحدث الأجهزة الطبية، ووصل إجمالي الإنفاق على جانب الرعاية الصحية أكثر من مائة مليون جنيه.

العوائد الاستثمارية

حققت جميع المشروعات التابعة لهيئة الأوقاف عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100% ، وفيما يتعلق أيضا بإيرادات الهيئة ، فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2018/2019م، حيث حققت ( 363 .914 .460 .1 جنيهًا، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم وتحقيق رقم قياسي جديد خلال العام الحالي 2019/2020.