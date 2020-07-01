أخبار مصر | في عهد السيسي.. أهالي حي "السلام أول" يودعون الرشاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. أهالي حي "السلام أول" يودعون الرشاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضاء على عشوائيات محافظة القاهرة، ضمن خطة التطوير لتحويلها من مساكن غير آمنة إلى مساكن حضارية تليق بالمواطن المصري.

ونفذت القيادة السياسية، مشروع من أضخم المشاريع العملاقة، لتطوير المناطق العشوائية في مصر، وتوفير حياة آدمية لمواطنيها، ويعتبر مشروع "أهالينا" الذي يضم سكان منطقة الرشاح بحي السلام أول، نقلة حضارية كبيرة للمواطن المصري.

وترصد "الخليج 365" أبرز إنجازات الرئيس عن مشروع أهالينا 1و2 بمدينة السلام في الـ6 سنوات الماضية

مشروع أهالينا 1

يقام مشروع أهالينا 1 على مساحة 11 فدانا بحي السلام أول، ويتكون من 25 عمارة سكنية كل عمارة 12 دور، يحتوى الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا، 196 وحدة سكنية مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة، بتكلفة 638 مليون جنيه.

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وخصصت محافظة القاهرة 32 وحدة سكانية من إجمالي الوحدات لذوي القدرات الخاصة، وجرى تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم، كما جرى تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب 1021 عدد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة 1100 متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تامين إطفائي لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية.

و4 آبار مياه لري المسطحات والمناطق الخضراء، وإنشاء مول تجاري، و84 محلا تجاريا بمساحات مختلفة؛ لتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، ومدرسة لتعليم الأساسي بإجمالي 28 فصلا دراسيا جرى تجهيزها كاملا، مركز طبي متكامل لخدمات الرعاية الصحية، مسجد يسعى 500 مصلى، وإنشاء 18 مشغلا لتوفير فرص العمل لسيدات ورجال المشروع، وجرى فرش جميع الوحدات السكانية بجميع المستلزمات.

مشروع أهالينا 2

اما مشروع أهالينا 2 يقام على مساحة 15 فدان 36 عمارة ( 1400 وحدة سكنية ) منهم 12 عمارة عبارة عن ارضى و9 طوابق، و24 عمارة أخرى مكونة من ارضى 12 طابق ، ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة ، بالإضافة الى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية.

كما يضم المشروع مركز شباب نموذجي يشمل مبنى اجتماعي وآخر ادارى وملعبين خماسي وحمام سباحة ، ويشمل المشروع مسجد وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصل ومركز طبى، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق، بإجمالي تكلفة 700 مليون جنيه.