شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر تستقبل أول رحلة طيران خارجية بالتنورة والمزمار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ركاب أول رحلة طيران خارجية قادمة من أوكرانيا، عقب استئناف الحكومة المصرية لحركة الطيران بالمطارات، حيث استقبلتهم بالمزمار البلدي والتنورة ترحيبا بهم في مدينة الغردقة .

وشعر السياح فور مشاهدتهم التنورة والمزمار البلدى، بالبهجة مقدمين الشكر على حفاوة الاستقبال للقيادات التى كانت فى استقبالهم، وعلي رأسهم المهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وتامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، واللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

كانت وصلت صباح اليوم الأربعاء أول رحلة طيران خارجية عقب استئناف حركة الطيران، حيث وصلت من مطار العاصمة الاوكرانية كييف، وعلي متنها قرابة 167 راكبا من الجنسية الأوكرانية.





وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء فور وصول الركاب للمطار، حيث تم تعقيم الركاب فور وصولهم وتعقيم حقائبهم وتعقيم الطائرة، وكذلك تم نقل اعداد صغيرة منهم لصالات الوصول داخل الاتوبيسات، وكذلك قامت ادارة المطار بتوجيهم للحفاظ علي المسافات بينهم البعض .

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وكذلك قام الركاب بالمرور علي الكاميرات الحرارية التي تقيس تلقائيا درجة الحرارة بمجرد المرور من امامها، حيث كان في استقبالهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة ومطار الغردقة الدولي، وكذلك قيادات السياحة .





وكشف مصدر سياحي أن السياح الذين وصلوا اليوم لمطار الغردقة سيقيمون في عدة فنادق مختلفة حسب شركات السياحة الوافدين عليها، مؤكدا علي أنه من المقرر أن تصل غدا رحلة من سويسرا لمطار الغردقة الدولى.











