شكرا لقرائتكم خبر عن معابد الكرنك تستقبل أول سائحة أجنبية بعد فتح أبوابها عقب 100 يوم إغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقبلت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أول زيارة بعد فتح أبواب 4 مواقع آثرية فى الأقصر عقب غلق حوالى 100 بسبب أزمة كورونا، حيث زارت سائحة أجنبية مقيمة بمصر الكرنك للإستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، بعد أن قررت البقاء منذ فترة داخل مصر والإقامة داخلها.

ومع وصول أول أجنبية للكرنك بعد قرار فتحه من جديد، سادت حالة من الفرحة الكبيرة بين العاملين بالكرنك، وذلك بعد فتح المعابد مع قرارات الحكومة بعودة الحياة لأغلب الأنشطة بمصر ورفع حظر التجوال، وهو الأمر الذى أعقبه قرار من وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، والمجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس، بعودة الحياة وفتح بعض المواقع الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر، حيث تم الاستقرار على فتح 4 مواقع تاريخية فرعونية بالأقصر مطلع شهر يوليو المقبل.

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وفى هذا الصدد إستعدت عدد من المناطق الآثرية بمحافظة الأقصر، لبدء عودة الحياة من جديد نهاية الأسبوع الجارى، حيث يجرى التجهيز والعمل على قدم وساق فى عدد من المواقع الأثرية فى البر الشرقى والبر الغربي، لإعادة الفتح من جديد بعد 100 يوم غلق لظروف فيروس كورونا، واستقبال الأفواج السياحية للمصريين والأجانب من جديد.

وعن المناطق الآثرية الأربعة المقرر فتحها بالأقصر لإستقبال الزوار، يقول صلاح الماسخ كبير مفتشى معابد الكرنك، إن وزارة السياحة والآثار قررت خلال الفترة الماضية البدء فى فتح 4 مناطق آثرية شرق وغرب محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، والتى من المقرر فتحها تجريبياً مطلع يوليو القادم وسط إجراءات احترازية، وذلك بعد أن تم إغلاقها منذ أكثر من 3 شهور جراء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المناطق هى "مجمع معابد الكرنك ومتحف الأقصر والدير البحرى "حتشبسوت" ومقابر وادى الملوك"، وهى من الأماكن التى تأتى على رأس القائمة فى جداول الزيارات السياحية.