شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى تامر الرفاعى بعد ترقيته لرتبة عميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بتغيير الصورة الرئيسية بعد ترقية المتحدث العسكرى لرتبة عميد بداية من اليوم الأربعاء الأول من يوليو.



العميد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى

وشغل العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، منذ الأول من يناير 2017، وهو من مواليد 23 /7/ 1973 ، وتخرج في الكلية الحربية في 1 / 7/ 1994 ( الدفعة 88 حربية ) ، وعمل في سلاح مخابرات حربية واستطلاع .



العميد تامر الرفاعي العميد تامر الرفاعي التأهيل العسكرى للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد تامر الرفاعى

حصل العميد أركان حرب تامر الرفاعى، على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكذلك الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الاستطلاع، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات، وفرقة معلمى صاعقة راقية، وفرقة معلمى رماية دبابات، وماجستير علوم عسكرية ( كلية القادة والأركان )، والدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب أفريقيا، والفرقة الأساسية لمحللى المعلومات باليونان.

الدورات التأهيلية للمتحدث العسكرى باسم الجيش المصرى العميد أركان حرب تامر الرفاعى

كما حصل العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على دورة التدريب النظرى لحلف الناتو بهولندا، ودورة تحليل المعلومات لمكافحة الإرهاب من القيادة المركزية الأمريكية ، ودورة تأهيل المراقبين العسكريين ، والدورة الدولية للإعلام العسكرى بألمانيا ، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو في اليونان.

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التأهيل المدنى للعميد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث باسم الجيش

وفى التأهيل المدنى، حصل على دبلومة إدارة عامة جامعة حلوان، وماجستير علوم سياسية واستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

تدرج المتحدث العسكرى في جميع الوظائف الحتمية بسلاح الاستطلاع، وكذلك عمل مراقب عسكرى بالأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، بالإضافة للعمل فى مجال تحليل المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .



المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي

أنواط وميداليات حصل عليها المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة

حصل المتحدث العسكرى العميد أركان حرب تامر الرفاعى، على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميداليات [ العيد 25 لإنتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013 - ميدالية الأمم المتحدة ] .