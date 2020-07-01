شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء القاهرة الجوي يتفقد صالات المطار تزامناً مع عودة حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بجولة تفقدية داخل صالات مبنى الركاب رقم 3، ويرافقه عدد من قيادات المطار، تزامناً مع عودة حركة الطيران، وذلك للتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة ، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، وذلك تزامناً مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أنه من المقرر أن يستقبل المطار على مدار الـ 24 ساعة 38 رحلة دولية تقل حوالي 5225 راكبا، من وجهات مختلفة، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، بالإضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي علي الركاب والاطقم الطائر والعاملين بالمطار .

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