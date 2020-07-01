شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» لـ«رشوان»: لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الثلاثاء، كلًا من الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وخلال اللقاء تمت مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوضاع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والهيئات التابعة لها.

جاء ذلك بحضور سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص.

واستعرض نقيب الصحفيين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعى، على رأسها قواعد استحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 حتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن أن تسمح بإلحاق أى ضرر بأصحاب المعاشات، وكذلك تطبق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمس. وأحالت وزيرة التضامن دراسة موقف استحقاق الصحفيين للعلاوات الخاصة للجنة الفنية والقانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية، التى ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، وسيتم إطلاع نقيب الصحفيين على نتائج اجتماعاتها فيما يخص موقف المؤسسات الصحفية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل الصحفيين على حقوقهم ويستفيدوا من كل الامتيازات المتاحة وفق القانون، تقديرًا لدورهم التنويرى وإعلاءً لدور هيئة التأمينات التى ترعى مصالح أصحاب المعاشات.