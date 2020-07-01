«اصرفوها بدءًا من اليوم».. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة المعاشات بدءًا من ١ يوليو ٢٠٢٠. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، حيث أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية «ATM» اعتباراً من صباح الأربعاء، الأول من يوليو، كما يتم أيضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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