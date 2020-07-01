أخبار مصر

استقبال قصر البارون إلى 700 زائر يوم أمس

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شاهد قصر البارون اليوم عدد كبير من مراسلين وكالات الأنباء والصحف وجميع المحطات التلفزيونية المصرية والعالمية من كلاً من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإنجلترا وروسيا من أجل أن يتم زيارة القصر بعد ما تم الانتهاء من مشروع ترميمه وإنقاذه حتى يصبح معرض لتاريخ حي مصر الجديدة.

استطاع القصر اليوم أن يحصل على عدد كبير من الزائرين فوصل عدد الزائرين إلى أكثر من700 زائر ومن الجدير بالذكر أن هذا القصر سيقم بأخذ جميع الزائرين إلى رحلة مذهلة للتعرف على حي مصر الجديدة وبناء القصر فيستطيع الزائرين في التعرف على الكثير من التفاصيل الخاصة بالمدينة والقصر وتم عرض عربات ترام مصر الجديدة في حديقة القصر.

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