استقبال قصر البارون إلى 700 زائر يوم أمس

شاهد قصر البارون اليوم عدد كبير من مراسلين وكالات الأنباء والصحف وجميع المحطات التلفزيونية المصرية والعالمية من كلاً من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإنجلترا وروسيا من أجل أن يتم زيارة القصر بعد ما تم الانتهاء من مشروع ترميمه وإنقاذه حتى يصبح معرض لتاريخ حي مصر الجديدة.

استطاع القصر اليوم أن يحصل على عدد كبير من الزائرين فوصل عدد الزائرين إلى أكثر من700 زائر ومن الجدير بالذكر أن هذا القصر سيقم بأخذ جميع الزائرين إلى رحلة مذهلة للتعرف على حي مصر الجديدة وبناء القصر فيستطيع الزائرين في التعرف على الكثير من التفاصيل الخاصة بالمدينة والقصر وتم عرض عربات ترام مصر الجديدة في حديقة القصر.