أخبار مصر

فوز عالم مصري بدرجة أستاذ شرف

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قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالإعلان عن فوز الرئيس السابق لجامعة العلوم والتكنولوجيا مدينة زويل والمدير السابق لمركز الفوتونيات والمواد الذكية وعضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر الدكتور صلاح عبية وذلك بدرجة أستاذ شرفي في معهد جورج لأبحاث الكهرومغناطيسية في المملكة المتحدة.

فقام مجلس جامعة نوتنجهام في حلسته التي قام بعقدها في هر يونيو القيام بمنح عبية هذه الدرجة التي من المعتاد أن يتم منحها لأساتذة الكرسي المتميز على المستوي العالمي في مجال التخصص الذي يتخصصون فيه واستطاعوا أن يساهموا بدرجة كبيرة في مجال الأبحاث فاستطاع أن يساهم كثيراً في المجتمع العلمي والبحثي وفي مجال الفونونيات فاستطاع أن يلعب أدوار قيادية في الكثير من الجامعات.

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