لقاء رئيس الوزراء للسفير العراقي في مصر

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بلقاء سفير جمهورية العراق لدى مصر الدكتور أحمد نايف الدليمي وطوال هذا اللقاء قام سفير العراق بنقل تحيات رئيس الوزراء العراقي مصطفة الكاظمي بنقل جميع التحيات إلى الدكتور مصطفى مدبولي وقام بالنظر على رغبة العراق في عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين وذلك كان في أقرب وقت وهذا من أجل تعزيز العلاقة بين البلدين في جميع المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن بين مصر والعراق تعاون كبير في مختلف المجالات، كما أن سفير العراق قام بالإعراب على أن مصر قامت بتحقيق الكثير من الإنجازات التنموية في مختلف المجالات وفي فترة زمنية قصيرة بالتحديد ما حققته مصر في المجال الاقتصادي.