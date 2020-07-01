افتتاح المتحف المصري في التحرير وفتح منطقة الإهرامات للزائرين

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بإعادة فتح المتحف المصري في التحرير وذلك أمام جميع الزائرين بعد ما تم إغلاقه في شهر مارس السابق وذلك تبعاً لجميع الإجراءات الوقائية التي قامت وزارة السياحة والآثار باتخاذها من أجل إعادة الفتح التدريجي وذلك في الكثير من المتاحف والمواقع الأثرية.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بافتتاح منطقة الإهرامات أمام جميع الزائرين وتم ذلك مع بدء وزارة الطيران المدني باستكمال حركة الطيران المنتظم إلى جميع المطارات المصرية، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح قصر البارون بعد أن تم انتهاء المشروع بشكل متكامل وتم ترميمه وتطويره حتى أصبح معرض خاص بتاريخ حي مصر الجديدة.