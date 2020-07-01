شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 4 فوائد لبرامج ترقيم وتأمين الأبقار والجاموس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، ما تم تنفيذه من برامج وحملات ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك برامج بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية، موضحًا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى: موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولاً بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تأريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

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وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى، تواصل أعمال برامج تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها، بالاضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال برامج تسجيل وترقيم الماشية لما له من فوائد.