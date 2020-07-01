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وصول أول رحلة طيران خارجية تقل سائحين من أوكرانيا لمطار الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران خارجية من مطار العاصمة الاوكرانية كييف، عقب استئناف حركة الطيران الخارجي من قبل الحكومة المصرية، وعودة السياحة الخارجية، بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور بسبب جائحة .

وكان في استقبال ركاب رحلة الطيران القادمة من أوكرانيا اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وتامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر،  واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولي، السياح بالورود والترحاب متمنين لهم إقامة سعيدة في الغردقة، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أكد عليها مجلس الوزراء داخل المطارات المصرية والحفاظ علي المسافات بين الركاب والمرور علي الكاميرات الحرارية .

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وكشف مصدر من مطار الغردقة ان الرحلة التي وصلت لمطار مرسي علم تقل علي متنها قرابة 189 راكب أوكراني الجنسية، مؤكدا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية علي جميع الركاب فور وصولهم للمطار حيث تم تعقيم الركاب فور وصولهم كذلك تعقيم حقائبهم وارتدائهم الكمامات والققازات، ومرورهم علي الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة .

 

 

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