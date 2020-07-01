اليوم.. محاكمة ممدوح حمزة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب"، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي، وحسام الدين أمين، وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي، وبسكرتارية طارق فتحي. أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات تحريضخ على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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