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أخبار مصر | طقس الأربعاء.. رطب ولطيف على الوجه البحري وشديد الحرارة في الصعيد

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء.. رطب ولطيف على الوجه البحري وشديد الحرارة في الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي.

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

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درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 35 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 36 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 33 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 33 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 39 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33

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