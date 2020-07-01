شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي، توجهت وزارة التربية والتعليم، خلال السنوات الأخيرة، إلى الاعتماد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التنوع والتوسع في التخصصات المُطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، منوهًا إلى أن الوزارة ستقوم بعقد العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى؛ لإدراج المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؛ المصري والدولي، وافتتاح عدد أكبر من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

وأمام طلاب الشهادة الإعدادية، خاصة الراغبين في الابتعاد عن الثانوية العامة، فرصة للالتحاق بهذا المدارس، وفيما يلي أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم الإعلان عنها:

- مدرسة «التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات»، المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو.

- مدرسة «الإمام محمد متولي الشعراوي» للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.

- مدرسة «أي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، بالشراكة مع شركة «IBM» ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.

- مدرسة «أحمد تعلب» الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة «مصر الخير»، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

- مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

- مدرسة «الإنتاج الحربي» للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

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- مدرسة «الإنتاج الحربي» للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

- مدرسة «الصالحية» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة).

- مدرسة «السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة السويدي للتنمية.