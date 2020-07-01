شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صيادلة القاهرة": الاحتياج اليومى من فيتامين سى 100 مجم ولمرضى كورونا 1 جم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، إن فيتامين سي من الفيتامينات المهمة جدًا للإنسان، ولا يستطيع تصنيعها داخل الجسم، لذلك يجب الحصول عليها من الفواكه والخضراوات، مثل: المانجو والجوافة والأناناس والطماطم والفلفل َوالفراولة والبرتقال، واليوسفى، والليمون، مؤكدًا أنه مهم جدًا لمناعة الإنسان، ويساعد على تقليل الكولسترول وتكوين الكولاجين.

وأوضح رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاحتياج اليومي له في الأطفال مابين 15 مجم حتى 60 مجم، والبالغين بمتوسط 100 مجم يوميًا، أما فى الحالات التي تستدعي جرعة أكبر، مثل كورونا يحتاج الإنسان لحَوالي 10 آلاف مجم يوميًا أى واحد جرام، موضحًا أن 1000 مجم تساوي 1 جرام.

ولفت إلى أن الاحتياج اليومى للجسم من الزنك فى الظروف الطبيعية، من الغذاء، مثل اللحوم والدجاج والموز، بمتوسط 10 مجم، والحد الأقصى للاستخدام في حالة الحاجة إليه لا يتعدى 50 مجم يوميا، مؤكدًا ضرورة الحصول على الفيتامينات والزنك بعد استشارة طبية لضمان عدم تخطى الجرعات اللازمة للجسم.