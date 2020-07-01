شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العلوم والفنون فى ٦ نقاط.. يُمنَح لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع رئاسة الجمهورية معلومات همهمة حول وسام العلوم والفنون حيث أشار إلى انه أنشئ بالقانون رقم 528 لسنة 1953المُعدَّل بالقانون رقم 12 لسنة 1972 .

1-يُمنَح لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو الفنون أو الآداب.

2-يشتمل "وسام العلوم والفنون" على ثلاث طبقات، ويكون تعيين طبقة الوسام بحسب الخدمة التي يُمنَح من أجلها، ومع اعتبار المركز الاجتماعي لمن يُمنَح له.

3-الوسام عبارة عن كوكب ذي خمس شُعَب من المينا البيضاء تفصلها إشعاعات مُذهَّبة، وفي وسطه قرص من الذهب كُتِبَ عليه "العلوم والفنون" فوق مينا زرقاء. وتحيط به دوائر مُذهَّبة ذات زخارف إسلامية الطراز، وقد رُكِّب الكوكب في كوكب آخر من الفضة المُذهَّبة يُمثِّل خطوطًا مشعشعة.

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4- يُعلَّق الوسام بمشبك مُذهَّب على شكل لوحة للألوانمفرَّغة عليها أقلام الرسم وسراج تنبثق منه أشعة النور، وتتدرج الطبقات الثلاثة في الصغر.

القواعد:

5-يُعلَّق وسام الطبقة الأولى في الرقبة بشريط من الحرير بلون بنفسجي مُشرَب بالحُمْرة، تَحفّ به حاشيتان باللون القرمزي وأخريان باللون الأزرق.

6- أما وساما الطبقتين الثانية والثالثة فيُحمَلان على الصدر من الجهة اليسرى بالشريط نفسه، ويكون شريط الطبقة الثانية موشّى بِوُرَيْدَة (روزيت).