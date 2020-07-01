شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات من أوكرانيا بعد تشغيل حركة الطيران.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار الغردقة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران لمطار الغردقة الدولى، قادمة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إعلان الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 شهور .

ومن المقرر أن يكون فى استقبال رحلة الطيران القادمة من أوكرانيا، اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ورئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من مسئولى وزارة الطيران والسياحة والآثار .

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وكان كشف مصدر من مطار الغردقة الدولى، لـ" الخليج 365"، أنه من المقرر أن تصل أول رحلة لمطار الغردقة بعد فتح المطارات المصرية بعد غلق دام لأكثر من 3 شهور فى تمام الثامنة صباحا، من أوكرانيا، حيث استعد المطار لاستقبال الرحلة وتم تجهيز جميع الإجراءات الاحترازية .

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أنه من المقرر أن يصل على متن رحلة الطيران القادمة من أوكرانيا 150 سائح، حيث سيتم استقبالهم طبقا لخطة مجلس الوزراء فى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمطارات المصرية التى أعلن عنها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى .

يذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، فى منتصف يونيو الجارى تجارب عملية على الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولى، ومتحف آثار الغردقة، برفقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبحضور عدد من مراسلى الصحف الأجنبية بمصر.