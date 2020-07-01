شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة مخلفات البحر الأحمر احتفالًا باليوم العالمى للمحيطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت حملة تنظيف قاع البحر الأحمر أعمالها التى استمرت لمدة ثمانية أيام، فى 3 مدن، بداية بالغردقة ومرورا بسفاجا ونهاية بمرسى علم. وبلغ حجم المخلفات المستخرجة نحو 40 طنا. يأتى ذلك ضمن عدة حملات نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى عدد من مواقع الغوص والسقالات العاملة فى مدن شرم الشيخ ودهب وطابا، احتفالا باليوم العالمى للمحيطات فى الثامن من يونيو كل عام.. وأسفرت تلك الجهود عن رفع نحو 300 شكارة من المخلفات بهدف حماية البيئة البحرية، وتعزيز الوعى البيئى للحفاظ على البحر الأحمر، ودعم مكانته كمقصد سياحى عالمى متميز ومصدر للدخل القومى.

حرصت الغرفة على تنفيذ الحملات وفق الاشتراطات الصحية والوقائية المقررة بالحد من عدد المشاركين فيها حفاظا على سلامتهم، بينما تجرى الاستعدادات لتنظيم حملات أخرى قريباً فى مختلف مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر توسعة لنطاق المبادرة، وفى إطار حرص مصر على تطبيق مبادرة جرين فينز البيئية، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية تشجيعا للسياحة البحرية المستدامة.